Conferenza stampa Kovac post Borussia Dortmund Inter | Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori loro un top team ma…

Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, Kovac non fa drammi. Il tecnico dei tedeschi ammette che gli errori sono costati cari, anche se riconosce che l’Inter è una squadra di alto livello. Parla di una gara in cui ci sono state disattenzioni, ma anche di come migliorare in futuro. Kovac si mostra pragmatico e pronto a lavorare sui punti deboli, senza lasciarsi condizionare dall’esito negativo.

Inter News 24 Conferenza stampa Kovac post Borussia Dortmund Inter: le parole del tecnico dei tedeschi dopo il KO in Champions League. La conferenza stampa di Niko Kovac al termine di Borussia Dortmund Inter. ANALISI – « La partita è stata combattuta, dal primo all’ultimo minuto. Non ci sono state molte occasioni. Abbiamo fatto qualche errore che abbiamo pagato a caro prezzo, la partita poteva finire tranquillamente 0-0. Siamo delusi per non essere riusciti a fare di più, ma ci sono i playoff che ci aspettano. Faremo lo stesso percorso della scorsa stagione ». SUGLI INFORTUNI – « Stamattina abbiamo avuto il problema di Anton, che non stava benissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Yann Bisseck dice che il Borussia Dortmund non ha paura del “muro giallo” e ricorda che l’Inter gioca a San Siro.

In vista della partita di Champions League, l’allenatore del Borussia Dortmund, Kovac, ha presentato la sfida contro l’Inter.

Argomenti discussi: Borussia Dortmund, Kovac: Inter top team, ha sfruttato due errori nostri. Le assenze…; Kovac: Inter dinamica e moderna. Zielinski ottimo giocatore. I tifosi ci daranno una mano.

4082 - Quello di #Dimarco contro il Borussia Dortmund è il primo gol segnato da un giocatore italiano su calcio di punizione diretta in #ChampionsLeague dalla rete di Totti contro il CSKA Mosca del 25/11/2014 (4082 giorni fa). Saetta. #UCL #Inter x.com

Champions League: il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off I risultati: Borussia Dortmund-Inter 0-2, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-3 e Union SG-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/cal - facebook.com facebook