Confcooperative | i progetti | Casa pronta una svolta

La questione abitativa a Bologna diventa sempre più urgente. Confcooperative annuncia una svolta nei progetti “Casa”, puntando a rispondere alle esigenze di una città che fatica a offrire soluzioni abitative adeguate. Il problema non riguarda più solo le fasce più fragili, ma mette in discussione la capacità del territorio di restare attrattivo e competitivo. La crisi degli alloggi sta diventando un ostacolo serio per lo sviluppo della città.

La questione abitativa è diventata uno dei principali nodi strutturali per lo sviluppo di Bologna. Non riguarda più soltanto il disagio sociale o l’emergenza di singole fasce fragili, ma investe direttamente la capacità del territorio di rimanere attrattivo, competitivo e inclusivo. Le imprese lo sanno bene: senza soluzioni abitative accessibili, trattenere competenze, attrarre nuovi lavoratori e garantire continuità produttiva diventa sempre più difficile. È in questo contesto che il tema della casa si impone come terreno naturale di collaborazione tra mondo produttivo, cooperazione, istituzioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

