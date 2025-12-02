Liste d’attesa Errico FI | Ora serve una svolta Campania pronta a cogliere l’occasione

Tempo di lettura: 2 minuti “Il via libera della Conferenza Stato-Regioni al decreto sulle liste d’attesa rappresenta un passaggio decisivo per restituire ai cittadini un servizio sanitario più efficiente e più giusto”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che esprime “un plauso convinto al Governo e al ministro della Salute Orazio Schillaci per l’impegno e la chiarezza delle misure adottate, finalmente attente alle reali esigenze dei territori”. Il provvedimento, che definisce procedure, obblighi e tempistiche per l’utilizzo dei fondi destinati alle Regioni, impone ai governi locali di presentare entro 30 giorni i progetti operativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

