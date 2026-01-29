Confcommercio e Comune celebrano 45 anni di Martini Calzature

A Monselice, Confcommercio e il Comune hanno festeggiato i 45 anni di Martini Calzature. La cerimonia ha visto consegnare un doppio attestato ufficiale, riconoscendo la lunga presenza e il ruolo importante di questa attività nella città. I proprietari hanno ringraziato clienti e collaboratori per aver accompagnato la crescita nel corso di quasi mezzo secolo.

Un doppio attestato istituzionale celebra a Monselice una delle storie commerciali più longeve della città. Franco Martini, titolare dell'omonimo negozio di calzature, ha riceuto il riconoscimento dell'amministrazione comunale e una targa speciale di Confcommercio Ascom Padova – sezione.

