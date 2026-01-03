Saldi indagine Confcommercio-Format Research | prodotti di abbigliamento e calzature i più richiesti

Secondo un’indagine di Confcommercio e Format Research, quasi il 60% degli italiani si prepara ad approfittare dei saldi invernali 2026. I prodotti di abbigliamento e calzature risultano tra i più richiesti, indicando un interesse consistente per questa categoria durante il periodo di sconti. L’indagine analizza i comportamenti d’acquisto e le tendenze del settore retail in vista dell’avvio dei saldi stagionali.

Secondo un’indagine realizzata da Confcommercio, in collaborazione con Format Research, sui comportamenti d’acquisto dei consumatori e sulle dinamiche del settore retail nei saldi invernali 2026 con l’avvio dei saldi, quasi sei italiani su dieci si dicono pronti ad acquistare a prezzi scontati. Per il 47,3% dei consumatori si tratta soprattutto dell’occasione per comprare prodotti desiderati da tempo. Abbigliamento e calzature restano di gran lunga le categorie più richieste, rispettivamente dal 90,9% e dall’80,1% degli acquirenti, seguite da accessori (41%) e articoli sportivi (40%). La maggioranza dei consumatori adotterà un approccio omnicanale: circa sette su dieci compreranno sia nei negozi fisici sia online, mentre meno di uno su dieci si affiderà esclusivamente all’e-commerce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

