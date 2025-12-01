Cirelli Confartigianato | Le imprese e il giornale Un rapporto storico che si è consolidato

C'è un filo sottile, ma tenace, che lega la storia delle imprese artigiane ferraresi a quella del quotidiano che da 140 anni racconta questa terra. Il primo dicembre, al Ridotto del Teatro Comunale, il Resto del Carlino festeggerà un traguardo che appartiene a tutta la comunità. Tra i protagonisti di questo lungo percorso c'è anche Confartigianato Ferrara, con cui il giornale ha condiviso cronache di lavoro, di crisi, di ripartenze. Paolo Cirelli, dal 2020 segretario provinciale dell'associazione, ricorda bene quando il Carlino celebrava il suo centesimo anniversario. "Ero da poco entrato in Confartigianato", racconta con un sorriso.

