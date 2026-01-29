Concorsi tutti i bandi in scadenza entro fine gennaio 2026

Questa settimana si sono aperti i bandi per i concorsi pubblici del 2026. Entro fine gennaio ci saranno più di 14 mila assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione. Le procedure sono in corso e molti candidati stanno già preparando le domande per non perdere l’occasione.

Il panorama dei concorsi del 2026 si apre con una significativa mobilitazione delle risorse umane per il rafforzamento della Pubblica amministrazione, prevedendo l’inserimento di oltre 14 mila unità di personale a tempo indeterminato. Le procedure selettive, coordinate in gran parte tramite il portale inPA, riguardano profili amministrativi, tecnici e informatici destinati a ministeri, enti locali e sanità. In questo contesto, assume una rilevanza centrale il rispetto dei termini per l’invio delle candidature, in particolare per i bandi di concorso in scadenza tra la fine di gennaio e le prime due settimane di febbraio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorsi, tutti i bandi in scadenza entro fine gennaio 2026 Approfondimenti su Concorsi 2026 Bandi concorsi pubblici 2026: tutti i requisiti e le date di scadenze di gennaio per presentare domanda I bandi e i concorsi pubblici 2026 offrono numerose opportunità di impiego stabile nella Pubblica Amministrazione. Concorsi pubblici, i bandi in scadenza a dicembre: oltre 4.000 posti disponibili La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Concorsi 2026 Argomenti discussi: I concorsi in scadenza oggi: scopri come fare domanda e in che modo iniziare a studiare; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a gennaio: i requisiti richiesti; Tutti i concorsi del 2026 per lavorare a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione; Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 19 al 25 Gennaio 2026. Concorsi scuola 2026: tutti i bandi e le selezioni previsteConcorsi scuola, attivi e in arrivo diversi bandi per poter lavorare all'interno delle scuola italiane. Di seguito tutti i bandi e le domande. catania.liveuniversity.it Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 26 al 31 Gennaio 2026 per oltre 8000 posti di lavoroSono aperti interessanti concorsi pubblici che scadono a breve per oltre 8000 posti di lavoro. Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra il 26 e il 31 Gennaio 2026, i bandi e come presentar ... ticonsiglio.com Ciao a tutti, mi sono iscritto a 2 concorsi pubblici, Banca d'Italia e Ministero della Difesa. E' la prima volta che mi iscrivo ad un concorso. Vorrei avere dei suggerimenti per prepararmi al meglio. Siti, manuali ecc ecc. Di seguito le materie delle prove. Grazie per l' facebook

