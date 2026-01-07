Bandi concorsi pubblici 2026 | tutti i requisiti e le date di scadenze di gennaio per presentare domanda

I bandi e i concorsi pubblici 2026 offrono numerose opportunità di impiego stabile nella Pubblica Amministrazione. In questa guida, troverai tutte le informazioni sui requisiti necessari e le scadenze di gennaio per la presentazione delle domande. Restare aggiornati è fondamentale per partecipare con successo e conoscere le opportunità di lavoro offerte dal settore pubblico nel nuovo anno.

I concorsi pubblici attivi dal 2026 prevedono migliaia di posti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. Le selezioni riguardano diversi enti, tra cui Ministero della Cultura, INPS e Sapienza Università di Roma, e coinvolgono profili amministrativi, tecnici, informatici e specialistici. Le procedure, gestite in larga parte tramite il portale inPA e il Programma RIPAM, prevedono valutazione dei titoli e prove d'esame. I bandi rappresentano un'importante opportunità di accesso e rafforzamento del personale pubblico su base nazionale e territoriale.

