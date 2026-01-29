I bambini di Capannori tornano a mettere le mani nella terra. Grazie a un nuovo accordo, 14 orti scolastici vengono riattivati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è far scoprire ai più giovani il piacere di coltivare e conoscere la natura, coinvolgendoli attivamente nel progetto

Accordo per gli orti scolastici nell’ambito del progetto " A scuola con le mani nella terra " che interessa i 14 orti scolastici del territorio situati nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei quattro Istituti Comprensivi di Capannori. Per la realizzazione, finanziata da Food Clic, è stata siglata una convenzione tra il Comune di Capannori, gli Istituti Comprensivi di Camigliano, Don Aldo Me’ di San Leonardo in Treponzio, Ilio Micheloni di Lammari-Marlia e Carlo Piaggia di Capannori, l’I.I.S Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca, (indirizzo agrario) e la Condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Con le mani nella terra. I bambini alla scoperta degli Orti Scolastici

