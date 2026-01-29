Comunicato Stampa | Raffaele Sammarco lancia il Best seller Psiche e Anima sulla trasformazione interiore
Quante volte hai avuto la sensazione di essere fuori posto? Di perdere tempo prezioso? Di vivere una vita che non senti davvero tua? "Psiche e Anima - Il Viaggio nell'Inconscio con il Metodo Raffaele Sammarco" è il nuovo libro dello psicologo e psicoterapeuta Il libro nasce dall'urgenza di rispondere a una domanda centrale: come liberarsi dalle prigioni emotive invisibili che ci tengono bloccati in vite che non ci appartengono? I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui disturbi di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani, confermano un disagio diffuso. Ma Il volume propone un percorso strutturato in tre pilastri fondamentali: Psiche, Sblocco Emotivo e Riequilibrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Raffaele Sammarco
Comunicato Stampa: Alessia Conforti lancia il Bestseller “Kairós” sulla Riabilitazione Neurocognitiva
Milano, 20 gennaio 2026 – Alessia Conforti presenta il suo nuovo libro “Kairós”, un’opera dedicata alla Riabilitazione Neurocognitiva.
Comunicato Stampa: "L'albero blu", un romanzo tra il reale e l'onirico in cui la guerra interiore precede il fronte
Dopo la puntata di Falsissimo dedicata a Mediaset, l'azienda diffonde un comunicato stampa duro: «Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento» x.com
Comunicato stampa dei consiglieri comunali del Partito Democratico - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.