come funzionano i playoff di champions league chi gioca e quando

Questa sera partono i playoff di Champions League. Le squadre si sfidano in partite secche per conquistare un biglietto per la fase a gironi. I match sono molto attesi dai tifosi italiani, che sperano in una qualificazione importante. Si gioca in diverse città europee e le sfide sono già diventate un punto di interesse per gli appassionati di calcio.

Con l'ottava e ultima giornata, la league phase della Champions League è ufficialmente terminata, con la classifica definitiva che ha dato i suoi primi verdetti. Gli ultimi 90 minuti sono stati adrenalina pura, perché a ogni gol la classifica cambiava radicalmente, promuovendo o bocciando le squadre fino al fischio finale. L'esempio più clamoroso è arrivato da Lisbona, dove il Benfica, grazie a un gol del portiere (!) Trubin al 98' non solo ha vinto 4-2 contro il Real Madrid, ma con quella rete ha scavalcato in classifica il Marsiglia per la differenza reti, perché quel solo gol di scarto ha permesso ai portoghesi di andare avanti, sancendo l'eliminazione dell'Olympique.

Stasera il Napoli si gioca una partita decisiva per la qualificazione ai playoff di Champions League, un appuntamento fondamentale per il club e i suoi tifosi.

