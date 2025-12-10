stasera il napoli si gioca tutto per puntare ai playoff di champions league

Stasera il Napoli si gioca una partita decisiva per la qualificazione ai playoff di Champions League, un appuntamento fondamentale per il club e i suoi tifosi. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza tra il sogno e il fallimento europeo.

Il Napoli stasera contro il Benfica cerca il terzo risultato utile consecutivo in Champions League, per migliorare una classifica che attualmente lo vede al 20° posto con 7 punti. Hojlund e compagni devono cambiare passo, e un successo in Portogallo ridarebbe concrete speranze di entrare nella fascia delle squadre che andranno ai playoff. Il Benfica, protagonista di un pessimo inizio di stagione con tanto di cambio in panchina, ha chiuso una striscia negativa battendo 2-0 l'Ajax nella quinta giornata e ora tenterà la rimonta per arrivare almeno nella zona playoff.