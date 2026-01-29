Colombia trovato l’aereo disperso | 15 passeggeri morti anche un deputato
La polizia colombiana ha ritrovato l’aereo scomparso tra Cúcuta e Ocaña. A bordo c’erano 15 persone, tra cui un deputato. Tutti i passeggeri sono morti nell’incidente. La notizia arriva dopo giorni di ricerche, che hanno portato al ritrovamento del velivolo della compagnia Satena. La tragedia ha sconvolto la regione.
È stato ritrovato il Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena, scomparso durante il volo regionale tra Cúcuta e Ocaña. Secondo quanto comunicato dall’ Aviazione civile colombiana, tutti i 15 passeggeri a bordo hanno perso la vita. Tra le vittime figurano un deputato e un giudice del tribunale di pace, rendendo l’incidente particolarmente grave anche sul piano istituzionale. L’aereo era decollato alle 11:42 ed era previsto l’ atterraggio poco dopo mezzogiorno, ma l’ultimo contatto con il controllo del traffico aereo risale alle 11:54. Non sono ancora note le cause che hanno portato allo schianto, e le autorità hanno aperto un’ inchiesta per determinare le responsabilità e ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
