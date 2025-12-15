Messina onora Salvatore Todaro | corona d’alloro al monumento del capitano sommergibilista

Questa mattina a Messina si è tenuta una cerimonia per onorare Salvatore Todaro, capitano sommergibilista decorato con la medaglia d’oro al Valor Militare. La commemorazione ha previsto la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento dedicato al valoroso ufficiale, situato nel piazzale antistante la Base navale della città.

© Messinatoday.it - Messina onora Salvatore Todaro: corona d’alloro al monumento del capitano sommergibilista Si è celebrata questa mattina la cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento al Capitano di Corvetta sommergibilista Salvatore Todaro, decorato di medaglia d’oro al Valor Militare, posto nel piazzale antistante l’ingresso della Base navale di Messina.Presenti il. Messinatoday.it 2015-18.Riunione Rotary Club Messina - 14/12/2015 Messina, deposta una Corona d’Alloro in memoria di Salvatore Todaro - Si è celebrata questa mattina la cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento al Capitano di Corvetta sommergibilista Salvatore Todaro, decorato di medaglia d’oro al Valor M ... strettoweb.com

Messina, l’accusa al rettore: “Ha incassato oltre 2milioni e 200mila euro di rimborsi”. La replica: “Normali spese per acquisti di ricerca” - Oltre 2 milioni e 217mila euro incassati come rimborsi dal magnifico rettore di Messina e presidente della Crui, Salvatore Cuzzocrea. ilfattoquotidiano.it

"Un sentito ringraziamento al Dr.Giuseppe Caristi che ci onora della Sua presenza nel Club, per averci coinvolti, insieme all"Associazione "Cambiamenti" che presiede, nell' incontro che si è svolto ieri nel salone di Villa Dante. La presentazione del libro "Febr - facebook.com facebook