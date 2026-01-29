Codice della strada cambiano le regole sulle droghe volute da Salvini | cosa ha deciso la Consulta
La Corte costituzionale ha stabilito che la norma sul guidare sotto effetto di droghe, inserita nel nuovo Codice della strada voluto dal ministro Salvini, resta in vigore. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e contestazioni sulla sua costituzionalità. Ora, chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rischia sanzioni più dure, come previsto dalla legge. La decisione della Consulta mette fine a un dibattito acceso e conferma le nuove regole approvate dal governo.
La Corte costituzionale ha deciso che la norma sulla guida sotto l'effetto di droghe, inserita nel nuovo Codice della strada voluto dal ministro Salvini, non è incostituzionale. Tuttavia, va interpretata in modo "restrittivo": non basta che ci siano delle tracce nel sangue, si può punire solo chi ha assunto una quantità di droghe sufficiente a creare un pericolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi “crea un pericolo”: la sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha stabilito che il nuovo testo sulla guida sotto effetto di droghe non è illegittimo.
Codice della strada, la nuova norma sulle droghe non è illegittima ma va punito solo chi crea un pericolo: la sentenza della Corte CostituzionaleLa Consulta conferma la legittimità della norma voluta da Salvini, ma impone limiti precisi: serve la prova scientifica del pericolo ... ilfattoquotidiano.it
Codice della strada, chi guida sotto effetto di droga «è punibile solo se crea pericolo»: lo ha stabilito la Corte costituzionaleLa nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi ... ilmessaggero.it
L'articolo 187 del Codice della strada, dopo l'ultima modifica, puniva chiunque si fosse messo alla guida dopo l'assunzione di droga. Senza però specificare tempi e condizioni - facebook.com facebook
