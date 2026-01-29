Codice della strada cambiano le regole sulle droghe volute da Salvini | cosa ha deciso la Consulta

La Corte costituzionale ha stabilito che la norma sul guidare sotto effetto di droghe, inserita nel nuovo Codice della strada voluto dal ministro Salvini, resta in vigore. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e contestazioni sulla sua costituzionalità. Ora, chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rischia sanzioni più dure, come previsto dalla legge. La decisione della Consulta mette fine a un dibattito acceso e conferma le nuove regole approvate dal governo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.