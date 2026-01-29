Ciclovia del Lido la giunta scarica il progetto Ma i lavori proseguono

La giunta di Venezia ha deciso di fermare il progetto della ciclovia al Lido. Nonostante la comunicazione ufficiale, i lavori continuano, lasciando i cittadini e gli operatori turistici in attesa di chiarimenti. La decisione arriva dopo le parole dell’assessore Michele Zuin, che ha definito il progetto come qualcosa di ancora in fase di definizione. Nel frattempo, gli operai proseguono con i lavori, creando confusione tra chi sperava in una conclusione rapida.

Non sembra avere vita lunga il progetto di ciclovia turistica al Lido di Venezia (parte del più ampio progetto di cicliovia Torino-Venezia), dopo che, al Gazzettino, l'assessore al bilancio Michele Zuin, che al Lido vive e ha il suo bacino elettorale, ha dichiarato che si tratta di un progetto.

