Ciclone Harry la Regione lancia i ristori | 5 mila euro immediati per le imprese colpite in arrivo anche finanziamenti a tasso zero

La Regione Siciliana interviene subito per aiutare le imprese colpite dal maltempo. Questa mattina, durante la seduta di giunta, è stato approvato un bando che prevede un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto. Le aziende ferme a causa del ciclone potranno ricevere subito i ristori, mentre sono in arrivo anche finanziamenti a tasso zero per sostenere la ripresa.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte imprese e comunità in Sicilia si trovano in difficoltà.

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Sud Italia, interessando porti, stabilimenti e attività produttive.

