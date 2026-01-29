Chi vuole il villaggio olimpico? Prima asta andata deserta ribasso di prezzo per la seconda

La gara per il villaggio olimpico di Ravenna si riapre. Dopo il fallimento della prima asta lo scorso dicembre, il Tribunale abbassa il prezzo di partenza del 25%. Ora il prezzo minimo per l’incanto di aprile si ferma a 26,2 milioni. La speranza è trovare qualcuno disposto a investire in un progetto ancora senza acquirenti.

Ravenna, 29 gennaio 2026 – Andata deserta la prima asta il 16 dicembre scorso, il Tribunale di Ravenna ci prova ancora e questa volta, dopo il consueto ribasso del 25% rispetto ai 34,9 milioni iniziali, il prezzo minimo per l’incanto di aprile sarà di 26,2 milioni. Fa nuovamente tappa al Tribunale di Ravenna la vendita giudiziale del Villaggio Olimpico di Sestriere (Torino) di proprietà d i coop Iter e della Federazione delle Cooperative di Ravenna. Una struttura imponente che cerca un nuovo proprietario . Chi partecipa all’asta si può aggiudicare una struttura turistico-alberghiera articolata sulla base di 313 unità abitative, e una capienza di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

