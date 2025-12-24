Asta deserta Nessuno vuole l’ex Vister

L’asta per l’ex Vister di Casatenovo si è conclusa senza offerte, rendendo la vendita deserta. La ex divisione farmaceutica della Vismara, nota produttore di salumi e insaccati, non ha suscitato interesse tra gli acquirenti. La situazione evidenzia le sfide del settore e le difficoltà di valorizzare un patrimonio industriale di lunga tradizione.

Nessuno la vuole. È andata deserta l'asta per la ex Vister di Casatenovo, la divisione farmaceutica della Vismara, la storica casa di salumi e insaccati. Mentre i ruderi della Vismara sono stati acquisiti per 2 milioni di euro dagli immobiliaristi della Officine Mak di Milano specialisti in riqualificazioni urbanistica, all'incanto per i capannoni diroccati della ex Vister non si è presentato nessuno. Il futuro del comparto industriale abbandonato destinato a diventare parte del nuovo centro storico del paese resta quindi ancora tutto da scrivere. Si tratta di un lotto composto da cinque fabbricati fatiscenti e da un parcheggio ad uso pubblico che ospitava il mercato settimanale.

