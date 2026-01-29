Mimmo Cugini non ha dubbi: il Milan sembra avere più chance di qualificarsi rispetto alle altre. Durante un’intervista, l’imprenditore ha spiegato che, tra le squadre italiane, il club rossonero si presenta più solido e con maggiori possibilità di passare il turno. Juve? La sua presenza resta incerta, ma il Milan sembra aver messo già un buon passo avanti. La lotta per gli ultimi posti si infiamma, e ora la domanda più calda riguarda chi, tra le big italiane, riuscirà a staccare il pass per la fase successiva.

La lotta scudetto in Serie A, quest'anno come non mai, è molto agguerrita. Sono molte le big a poche lunghezze di distanza l'una con l'altra. Ma questo 'problema' non riguarda solamente la lotta scudetto. Il tutto interessa anche la lotta per il quarto posto. Il Como sta facendo spaventare le grandi del nostro campionato, dato che si trova al sesto posto a soltanto due lunghezze dalla Juventus di Luciano Spalletti (40 e 42 punti). Chi rischia allora di rimanere fuori? A questa domanda ha deciso di rispondere il giornalista sportivo Mimmo Cugini ai microfoni di TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chi rimane fuori dalla Champions? Cugini risponde: “Vedo avanti il Milan rispetto alle altre”

Paolo Paganini, ospite a 'Maracanà' su TMW Radio, ha commentato la corsa allo Scudetto, indicando il Milan come una delle squadre più accreditate.

Champions League: la classifica, la situazione di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, le qualificate e chi rischia di rimanere fuoriSia il Villareal, che il Kairat, sono già fuori dalla corsa in Champions League. Tra le principali delusioni vi è però l'Ajax, che ha ottenuto solamente una vittoria.

