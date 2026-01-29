Loredana Lecciso è stata sposata con Fabio Cazzato tra il 1993 e il 1996. Prima di incontrare Al Bano, Cazzato è stato il marito e il padre di sua prima figlia, Brigitta. Ora si conosce meglio chi era Cazzato prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

Loredana Lecciso, dal 1993 al 1996, è stata sposata con Fabio Cazzato, dal quale ha avuto una figlia, Brigitta. È stata successivamente la compagna del cantautore Al Bano, dal quale ha avuto altri due figli: Jasmine, nata il 14 giugno 2001, e Albano Jr., detto Bido, nato nel 2002 Fabio Cazzato è un imprenditore salentino che ha fondato nel 1986 Canale Otto, emittente televisiva locale con sede a Lecce. Allo stesso tempo ha fondato anche l’emittente radiofonica Rete Otto. Il tutto insieme al padre, Antonio Cazzato, come lui imprenditore. Proprio in questa emittente ha lavorato Loredana Lecciso, in qualità di giornalista: qui ha conosciuto Fabio Cazzato, che ha poi sposato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Loredana Lecciso, Fabio Cazzato, prima di Al Bano (e padre della prima figlia Brigitta)

Approfondimenti su Loredana Lecciso

Amanda Lecciso è figlia di Fulvio, un uomo impegnato nel settore politico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Loredana Lecciso

Argomenti discussi: La Spezia, l'ex del ragazzo arrestato per l'omicidio di Aba: Eravamo molto amici da bimbi, ma non vado ai funerali: mi odiano tutti. Zouhair? Sente le voci; Parla l’ex fidanzata di Zouahir, l’omicida di Abanoub: Tutto per una stupida foto scattata in terza elementa…; Martina Miliddi, chi è la nuova star di Affari Tuoi: le liti con Celentano, Checco Zalone e l’ex fidanzato famoso; Uomini e Donne, l'ex tronista Nicole Santinelli ritrova l'amore: ecco chi è il nuovo compagno.

Salvatore Di Carlo, ex di Teresa Cilia, difende Uomini e Donne e Raffaella Mennoia: Devi essere grato a chi ti aiutaSalvatore Di Carlo spiega perché se n'è stato in silenzio durante la vicenda legale che ha visto contrapposte l'ex moglie Teresa Cilia e Raffaella Mennoia ... fanpage.it

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilistaInsieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it

Dopo più di vent'anni insieme e due figli Al Bano sembra essere davvero pronto a fare il grande passo con Loredana Lecciso. "Voglio scegliere il momento giusto", ha detto a Caterina Balivo, ospite de "La volta buona" #albanocarrisi #loredanalecciso #matrim facebook

Il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe dovuto passare quasi certamente la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana in cui un incendio ha causato la morte di 40 giovani. Lo afferma Loredana Lecciso in un x.com