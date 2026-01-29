Questa sera si sono giocate le ultime partite della fase a gironi della Champions League. Inter, Juventus e Atalanta sonosicure ai playoff, mentre il Napoli esce già eliminato. Le squadre hanno dato il massimo, con molte sorprese e emozioni fino all’ultimo minuto. Ora si preparano gli ottavi, con le qualificazioni ancora tutte da scoprire.

Si chiude con novanta minuti ad altissima intensità la League Phase della Champions League ed emergono i primi verdetti ufficiali. L’Italia porta tre squadre ai playoff: Inter, Juventus e Atalanta, tutte teste di serie e con il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Esce invece di scena il Napoli, eliminato dopo il ko del Maradona contro il Chelsea. Sul fronte europeo spicca il dominio inglese, con cinque club qualificati direttamente agli ottavi di finale, mentre fa rumore l’esclusione del Real Madrid dalle prime otto. I blancos, terzi prima dell’ultima giornata, vengono superati dalla vittoria dello Sporting e soprattutto dal Benfica di José Mourinho, che strappa la qualificazione grazie alla differenza reti decisiva e al clamoroso gol del portiere Trubin all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff. Napoli eliminato

Approfondimenti su Champions League

Il Napoli ha salutato la competizione, eliminato in modo sorprendente.

Il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea al ‘Maradona’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CHAMPIONS LEAGUE: INTER,JUVE E ATALANTA AI PLAYOFF, NAPOLI ELIMINATO! #championsleague #champions

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato; Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta; Le partite di oggi: Inter, Juve e Dea per gli ottavi di Champions. Il Napoli rischia l'eliminazione; Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff, Napoli fuori. Accoppiamenti, date e possibili ottavi.

Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli fuori. Mourinho passa col gol del portiereChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminatoI nerazzurri vincono 2-0 a Dortmund, ma non basta per evitare gli spareggi. Anche gli uomini di Palladino - sconfitti a Bruxelles dall'Union SG - e quelli di Spalletti - che hanno pareggiato a Monaco ... tg24.sky.it

Tra emergenza e mercato: Manna chiarisce prima del Chelsea Alla vigilia dell’ultima e decisiva sfida di Champions League, Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport del momento del Napoli, diviso tra campo e voci di mercato. “Una partita importante con un av - facebook.com facebook

Champions League, Inter ai playoff: giocherà contro Benfica o Bodø/Glimt bit.ly/4rdGdNw x.com