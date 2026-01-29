Cetilar Racing a Dubai per difendere il primato nell' asian Le Mans Series

Cetilar Racing arriva a Dubai deciso a mantenere il primo posto nell’Asian Le Mans Series. Il team pisano gareggia questo fine settimana sul circuito di Dubai, nel secondo dei tre appuntamenti in programma. Dopo aver vinto a Sepang, gli italiani vogliono confermarsi e consolidare la posizione in classifica. La sfida è dura, ma il team è concentrato e determinato a fare bene.

Pisa, 29 gennaio 2026 - Il team Cetilar Racing affronta questo fine settimana il secondo dei tre doppi appuntamenti dell'Asian Le Mans Series in programma sul circuito di Dubai, con l'obiettivo di difendere la leadership conquistata nel round inaugurale di Sepang. Dopo un esordio di stagione strepitoso, in quello che per la squadra guidata da Roberto Lacorte rappresentava a tutti gli effetti un ritorno nella categoria LMP2, condito dalla vittoria assoluta conquistata in Malesia con la Oreca numero 47 gestita da AF Corse in entrambe le gare di quattro ore, l'equipaggio composto dal pilota pisano e dagli esperti Antonio Fuoco e Charles Milesi (quest'ultimo alla sua prima apparizione con i colori Cetilar Racing) giunge negli Emirati Arabi da leader.

