Cetilar Racing raddoppia | a Sepang doppio successo nel primo round dell' Asian Le Mans Series

Cetilar Racing conquista il primo round dell'Asian Le Mans Series a Sepang, ottenendo un doppio successo. Al debutto nella serie, il team, composto da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Charles Milesi, ha dominato con la loro Oreca LMP2 numero 47, gestita da AF Corse. Un risultato che segna un inizio vincente per il team nel campionato asiatico.

Il trio Lacorte-Fuoco-Milesi bissa il successo di sabato e centra un altro successo a Sepang! Top-3 LMP2 1. Cetilar Racing #47 2. Algarve Pro Racing #25 3. Crowdstrike Racing by APR #4 Top-3 LMP3 1. CLX Motorsport #17 2. 23Events Racing #71 3. Foresti

