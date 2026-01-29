Cesena e i ’veterani’ cresciuti in casa Shpendi e Berti sono punti fermi
A Reggio Emilia, Matteo Francesconi ha raggiunto le cento presenze con il Cesena, ricevendo dal presidente Aiello una maglia celebrativa prima della partita contro il Bari. Intanto al Manuzzi si è ricordato Paolo “Ciapina” Ferrario, scomparso pochi giorni fa, che come Francesconi ha vestito la maglia del Cavalluccio 100 volte. La squadra di Cesena si affida ai veterani come Shpendi e Berti, punti di riferimento della rosa.
A Reggio Emilia Matteo Francesconi ha raggiunto le cento presenze in bianconero e prima della gara contro il Bari ha ricevuto dalle mani del presidente Aiello la classica maglia celebrativa proprio nel giorno in cui al Manuzzi si è ricordato Paolo ’Ciapina’ Ferrario scomparso qualche giorno prima e che come il classe 2004 con la casacca del cavalluccio è sceso in campo esattamente 100 volte. Davanti a Francesconi viaggiano a suon di gettoni Tommaso Berti e Cristian Shpendi separati da una sola presenza, 122 per il talento di Calisese 123 per il centravanti italo albanese, e sabato in occasione del match contro l’Avellino, i due prodotti del vivaio raggiungeranno, nella graduatoria delle presenze, due eroi dello spareggio di Latina: Berti che si affiancherà a massimo Volta al 46° posto, Shpendi a Emmanuel Cascione, oltre ad Antonio Annibale il portiere della C negli anni 60, a quota 124. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
