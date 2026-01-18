Shpendi ritorna al gol | doppietta decisiva Il Cesena porta a casa il derby per i tifosi

Shpendi torna a segnare, siglando una doppietta fondamentale per il Cesena nel derby contro la Reggiana. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, permettendo ai tifosi di festeggiare una vittoria importante. La formazione dei padroni di casa, con diversi cambi, ha cercato di contrastare l’attacco avversario, ma alla fine sono stati i gol di Shpendi a fare la differenza.

REGGIANA 1 CESENA 2 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti (34' st Sampirisi), Rozzio, Quaranta; Rover (34' st Bozhanaj), Charlys (14' st Belardinelli), Reinhart, Bozzolan; Girma (28' st Lambourde), Portanova; Gondo (34' st Novakovich). A disp.: Seculin, Tripaldelli, Libutti, Mendicino, Vallarelli, Suarez, Contè. All.: Dionigi. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (12' st Guidi), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (12' st Francesconi), Castagnetti, Berti (35' st Bastoni), Frabotta (35' st Magni); Shpendi (38' st Olivieri), Blesa. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Arrigoni, Celia, Diao. All.: Mignani.

