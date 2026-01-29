C' era una volta il ' Mondo di Mezzo' Che fine hanno fatto i politici e i faccendieri di Ostia indagati

Sono passati più di dieci anni da quando l’operazione ‘Mondo di Mezzo’ fece saltare fuori i legami tra politici e faccendieri di Ostia. Ora, molti di loro sono ancora sotto inchiesta o hanno già affrontato i processi, ma ancora non si sa bene cosa siano diventati. La vicenda ha lasciato aperte molte domande sui rapporti tra criminalità e politica nella capitale.

