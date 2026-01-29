C' era una volta il ' Mondo di Mezzo' Che fine hanno fatto i politici e i faccendieri di Ostia indagati
Sono passati più di dieci anni da quando l’operazione ‘Mondo di Mezzo’ fece saltare fuori i legami tra politici e faccendieri di Ostia. Ora, molti di loro sono ancora sotto inchiesta o hanno già affrontato i processi, ma ancora non si sa bene cosa siano diventati. La vicenda ha lasciato aperte molte domande sui rapporti tra criminalità e politica nella capitale.
Dieci anni dopo, cosa ne è stato dei protagonisti di una delle epoche più buie del litorale romano? Le singole posizioni analizzate da Dossier Sono trascorsi più di dieci anni da quando l’operazione Mondo di Mezzo scoperchiò meccanismi, intrecci e collusioni di quella che sarebbe passata alle cronache come Mafia Capitale, anche se la Cassazione ne ha cancellato l'etichetta di associazione mafiosa. Tra il 2014 e il 2015 un susseguirsi di indagini, blitz e processi spezzarono gli equilibri su cui si reggeva il potere a Roma: nel mirino di forze dell’ordine e magistratura finirono vecchi criminali, politici e imprenditori, ma anche amministratori delegati di aziende partecipate e persino l’ex sindaco Gianni Alemanno.🔗 Leggi su Romatoday.it
