Ho trovato una cassaforte nell’Oceano Non avevo il coraggio di aprirla puzzava… Alla fine l’ho fatto e dentro c’era una confezione della carne secca ‘più piccante del mondo' | la storia di Quoin Sellenger
Durante una navigazione nell’Oceano Indiano, ho scoperto una cassaforte sommersa. Incerto sul da farsi, ho deciso di aprirla e ho trovato al suo interno una confezione di carne secca descritta come “più piccante del mondo”. Questa storia di Quoin Sellenger racconta un episodio insolito, che combina avventura e sorpresa, e ci invita a riflettere sui misteri nascosti negli angoli più remoti del nostro pianeta.
Trovare una cassaforte nel bel mezzo dell’Oceano Indiano sembra un’ipotesi fantastica, di quelle sognate da bambini. E invece è la storia di Quoin Sellenger e la racconta l’ Australian Broadcasting Corporation (ABC). Il ritrovamento è avvenuto a largo di Shark Bay, nella ragione di Gascoyne, in Australia Occidentale. A notare la cassaforte è stato un suo amico: “C’è una piccola barriera corallina tra Denham ed Eagle Bluff. Lui stava facendo immersioni lì con la famiglia e la barca stava andando alla deriva, così mi ha chiamato”. A quel punto, Sellenger ha deciso di coinvolgere la figlia 13enne: insieme hanno preso la moto d’acqua e sono andati a vedere dove fosse il misterioso tesoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: «Durante il matrimonio ho subito le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì: l’architetto superfancy, quello inserito nella moda. Una confezione bellissima, ma dentro, per me, puzzavano tutti»
Leggi anche: Foto con la statuetta del Duce, l’imbarazzo della presidente dell’Antimafia: «Ho fatto una str***ata. Mussolini? Non ho più simpatie» – Il video
“Ho trovato una cassaforte nell’Oceano. Non avevo il coraggio di aprirla, puzzava… Alla fine l’ho fatto e dentro c’era una confezione della carne secca ‘più ... - Trovare una cassaforte nel bel mezzo dell’Oceano Indiano sembra un’ipotesi fantastica, di quelle sognate da bambini. ilfattoquotidiano.it
Al setaccio dagli investigatori gli ultimi contatti dell’uomo trovato morto con una ferita alla fronte. I cassetti e gli armadi aperti, il denaro nella cassaforte: cosa sappiamo finora - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.