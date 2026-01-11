Durante una navigazione nell’Oceano Indiano, ho scoperto una cassaforte sommersa. Incerto sul da farsi, ho deciso di aprirla e ho trovato al suo interno una confezione di carne secca descritta come “più piccante del mondo”. Questa storia di Quoin Sellenger racconta un episodio insolito, che combina avventura e sorpresa, e ci invita a riflettere sui misteri nascosti negli angoli più remoti del nostro pianeta.

Trovare una cassaforte nel bel mezzo dell’Oceano Indiano sembra un’ipotesi fantastica, di quelle sognate da bambini. E invece è la storia di Quoin Sellenger e la racconta l’ Australian Broadcasting Corporation (ABC). Il ritrovamento è avvenuto a largo di Shark Bay, nella ragione di Gascoyne, in Australia Occidentale. A notare la cassaforte è stato un suo amico: “C’è una piccola barriera corallina tra Denham ed Eagle Bluff. Lui stava facendo immersioni lì con la famiglia e la barca stava andando alla deriva, così mi ha chiamato”. A quel punto, Sellenger ha deciso di coinvolgere la figlia 13enne: insieme hanno preso la moto d’acqua e sono andati a vedere dove fosse il misterioso tesoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho trovato una cassaforte nell’Oceano. Non avevo il coraggio di aprirla, puzzava… Alla fine l’ho fatto e dentro c’era una confezione della carne secca ‘più piccante del mondo'”: la storia di Quoin Sellenger

