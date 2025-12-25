' Il golf a Ferrara' | Andrea e Filippo Maggi presentano il loro libro con ricavato in beneficenza
È uscito in questi giorni ‘Il golf a Ferrara. Quarant’anni di storia, persone e passione’, volume firmato da Filippo e Andrea Maggi (ex assessore). Un libro che, con la prefazione, oltre che dei massimi vertici della Federazione Italiana Golf, di Giorgio Tosi, presidente del Cus Ferrara, e di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Pubblicato il libro “Il golf a Ferrara”.
