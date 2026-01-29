Ceglie Messapica | rapina in casa medico e sua moglie chiusi nello sgabuzzino Svuotata la cassaforte Indagano i carabinieri

Questa notte, tre uomini armati sono entrati in una villa in una contrada di Ceglie Messapica. Hanno preso di mira la cassaforte e, durante il colpo, hanno chiuso in uno sgabuzzino un medico e sua moglie per impedire loro di intervenire. I banditi sono scappati con un bottino ancora da quantificare. I carabinieri stanno indagando sulla rapina.

Il bottino non è tuttora dettagliato. Hanno agito tre banditi armati, ieri sera in una villa in una contrada di Ceglie Messapica. Il medico e la moglie erano in casa. I ladri lo hanno rinchiusi in uno sgabuzzino poi hanno svuotato la cassaforte da denaro e gioielli. Un vigilante ha poi liberato i due coniugi. Indagano i carabinieri. L'articolo Ceglie Messapica: rapina in casa, medico e sua moglie chiusi nello sgabuzzino. Svuotata la cassaforte Indagano i carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ceglie Messapica: rapina in casa, medico e sua moglie chiusi nello sgabuzzino. Svuotata la cassaforte Indagano i carabinieri Approfondimenti su Ceglie Messapica Rapina Rapina a Ceglie Messapica, assalto armato in casa di un medico: coppia sequestrata e cassaforte svuotata La notte scorsa, una banda armata ha fatto irruzione in una villa di contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica. Cestista spinto a bordocampo da un tifoso: intervengono i carabinieri, sospeso il match tra Ceglie Messapica e Molfetta Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ceglie Messapica Rapina Argomenti discussi: Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilante; Ceglie Messapica ricorda il Carabiniere Ausiliario Angelo Petracca; Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilante; Eroico sacrificio di un giovane carabiniere: commemorazione di Angelo Petracca. Rapina a Ceglie Messapica, assalto armato in casa di un medico: coppia sequestrata e cassaforte svuotataBanditi seminano il panico all'interno di una villa nella serata di ieri in contrada Fedele Grande a Ceglie Messapica. Vittima un medico del posto e ... msn.com Rapina a mano armata in abitazione: coniugi segregati in casa liberati da vigilanteCEGLIE MESSAPICA – Si sono vissuti momenti di terrore nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, in contrada Fedele Grande e Ceglie Messapica, dove una coppia di coniugi è rimasta vittima di una viol ... brindisireport.it Paura a Ceglie Messapica: una coppia di coniugi, lui cardiologo, è stata vittima di una rapina in villa nella serata del 28 gennaio. Un gruppo di malviventi, armato e con il volto coperto, ha fatto irruzione in casa e li ha segregati nello scantinato. Decisivo l’inter - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.