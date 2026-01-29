Cbs | Ogni volta che Conte ha due competizioni i risultati non sono mai buoni

La campagna Champions del Napoli si è conclusa con risultati deludenti, e anche negli Stati Uniti notano le difficoltà dell’allenatore. Su Cbs Sports Golazo, un noto network calcistico, hanno sottolineato che ogni volta che Conte ha due competizioni, i risultati non sono mai all’altezza delle aspettative. La squadra napoletana ha avuto problemi a gestire il doppio impegno, e la stagione si è conclusa con molte critiche.

Su Cbs Sports Golazo, noto network calcistico statunitense, è stata analizzata la fallimentare campagna Champions del Napoli. A parlarne ci hanno pensato Mike Grella, ex calciatore di Leeds e Brentford, e Nigel Reo-Coker, ex centrocampista di West Ham e Aston Villa. La campagna Champions del Napoli vista da fuori: i dettagli. Grella: "Ogni squadra deve fare i conti con gli infortuni. Hanno ingaggiato Lucca e Lang e poi li hanno mandati in prestito. Beukema è in panchina perché non si fidano di lui. Abbiamo visto già la scorsa stagione che vogliono vincere "con la forza", anche se non hanno la squadra e lo stile di gioco per farlo.

