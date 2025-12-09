A La Volta Buona mancano le decorazioni natalizie Caterina Balivo | Il capo autore ha detto che non ci sono soldi

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studio de La Volta Buona in onda nel giorno dell'Immacolata Concezione era senza decorazioni natalizie, e molti telespettatori hanato su X l'assenza dell'albero di Natale o di aria di festività. Caterina Balivo ha così risposto agli utenti: "Non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

