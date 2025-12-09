A La Volta Buona mancano le decorazioni natalizie Caterina Balivo | Il capo autore ha detto che non ci sono soldi

Lo studio de La Volta Buona in onda nel giorno dell'Immacolata Concezione era senza decorazioni natalizie, e molti telespettatori hanato su X l'assenza dell'albero di Natale o di aria di festività. Caterina Balivo ha così risposto agli utenti: "Non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un utente di X scrive: "Quest'anno nello studio de La Volta Buona non è entrato ancora il Natale? Niente albero e decorazioni come da tradizione? #CaterinaBalivo perché non c'è l'albero?" La conduttrice ha così risposto: "Perché non ci sono i soldi, così mi è

La news è che mi vedrete spesso alla Volta Buona

