ASD Mercogliano Volley protagonista al Torneo Natalizio di CATCH’N Serve Ball a Roma

L'ASD Mercogliano Volley ha preso parte con entusiasmo al Torneo Natalizio di CATCH’N Serve Ball a Roma, un evento che ha coinvolto sedici squadre in intense sfide sportive. La manifestazione ha offerto un’occasione di confronto e divertimento, promuovendo valori di sportività e spirito di squadra tra i partecipanti.

Mercogliano - Si è concluso a Roma il Torneo Natalizio di CATCH’N Serve Ball, manifestazione che ha visto la partecipazione di sedici squadre impegnate in una serie di incontri all’insegna dello sport e della partecipazione collettiva.La squadra femminile ASD Mercogliano Volley: passione e. Avellinotoday.it

