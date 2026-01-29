Caso via Gallucci il comitato | Stop polemiche con il Comune Serve dialogo e collaborazione

Il caso via Gallucci torna sotto i riflettori, ma questa volta il comitato chiede di smettere con le polemiche e di iniziare a lavorare insieme. “Basta litigare, serve dialogo e collaborazione”, scrivono in una nota. Ora, l’obiettivo è trovare soluzioni pratiche che possano mettere d’accordo abitanti, esercenti e chi frequenta la zona.

Basta polemiche, lavoriamo insieme per trovare soluzioni concrete nell'interesse di tutti: abitanti, esercenti e cittadini che la frequentano. Dopo la sfuriata del sindaco, piccato per la presa di posizione ostile contro la pedonalizzazione di una parte di via Gallucci, il neonato comitato tende la mano all'amministrazione. Il comitato aveva fatto notare che pur essendo a conoscenza del provvedimento, non immaginava sarebbe stato eseguito subito, ma a marzo. "Sono stato io – rimarcava il sindaco qualche giorno fa – a proporre agli esercenti di via Gallucci di costituire un Comitato di gestione della strada.

