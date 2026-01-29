Una persona ricoverata all’ospedale di Arezzo è stata colpita dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob. L’Asl rassicura: non c’è collegamento con il consumo di carne. La notizia fa scattare l’allerta, ma finora non ci sono altri casi o rischi evidenti.

AREZZO – Una persona è stata colpita dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob ed è ricoverata all’ospedale di Arezzo. Lo rende noto la Asl Toscana Sud Est. “A seguito della diffusione di notizie in merito a un ricovero all’ospedale di Arezzo per la malattia di Creutzfel-Jakob, comunemente conosciuta come ‘morbo della mucca pazza’, per evitare inutili allarmismi”. L’Asl precisa che si tratta di un caso non attribuibile al consumo di carne bovina infetta”. L’Azienda ha già segnalato l’evento all’Istituto Superiore di Sanità, come da prassi. La malattia di Creutzfel-Jakob, spiega la Asl, è una patologia neurodegenerativa rara, non trasmissibile da uomo a uomo, che non ha attualmente una cura, ma solo trattamenti sintomatici per migliorare la qualità della vita. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso di mucca pazza ad Arezzo, l’Asl precisa: “Non legato al consumo di carne”

Approfondimenti su Arezzo Mucca Pazza

Un uomo è stato ricoverato all’ospedale di Arezzo con sintomi compatibili con la malattia di Creutzfeldt-Jakob, nota come “mucca pazza”.

Un uomo si trova in ospedale ad Arezzo con la malattia di Creutzfeldt-Jakob, nota come ‘mucca pazza’.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Mucca Pazza

Argomenti discussi: Mucca pazza, allevatori in ginocchio; Mucca Onesie Bambino 1; Appare la sindrome della mucca pazza; Bologna, arrestato russo per presunta associazione terroristica.

Caso di 'mucca pazza' ad Arezzo ma non è legato al consumo di carneL’uomo è ricoverato in ospedale per il morbo di Creutzfeldt-Jakob. Come si manifesta, quali sono i sintomi, e le cause della malattia ... msn.com

Caso di morbo della mucca pazza in ospedaleAREZZO: La Ausl rassicura: nessun allarme, non è relativo al consumo di carne infetta. È stata inoltrata la segnalazione all'Istituto Superiore di Sanità ... toscanamedianews.it

Aviaria, trovati anticorpi in una mucca nei Paesi Bassi: prima volta fuori dagli Usa (Adnkronos) - La spia rossa si è accesa dopo la morte di un gatto, che due giorni prima era risultato positivo all'influenza aviaria. Il caso ha fatto scattare immediata la segnalazio - facebook.com facebook