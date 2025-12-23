Caso Signorini Corona arriva in Tribunale in ritardo di mezz' ora Poi annuncia | Vi racconto anche l' interrogatorio

Il caso Signorini vede protagonista Corona, arrivato in tribunale con oltre trenta minuti di ritardo. Durante l'udienza, l'ex artista ha annunciato di voler parlare anche dell'interrogatorio, invitando i giornalisti a una conferenza stampa. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, si concentra sulle testimonianze e sulle dichiarazioni di Corona, in un contesto di attenzione mediatica crescente.

"Se mi fate fare l'interrogatorio.tanto sapete che parlo a ruota, parlerò anche dell'interrogatorio. Faccio la conferenza stampa". A dirlo è stato Fabrizio Corona, che poco fa, con ben mezz'ora di ritardo, si è presentato in tribunale a Milano per rispondere alle domande dei pm Letizia Mannella e.

