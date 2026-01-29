Carlomagno messaggi audio inquietanti | la rabbia contro il cliente moroso

La polizia ha trovato nuovi messaggi audio di Claudio Carlomagno, pieni di rabbia e minacce nei confronti di un cliente moroso. Le indagini si concentrano sul suo comportamento e sul possibile ruolo di questi messaggi nell’omicidio di Federica Torzullo, ancora avvolto nel mistero.

Il caso dell'omicidio di Federica Torzullo continua a scuotere l'opinione pubblica, arricchendosi di dettagli sempre più inquietanti che delineano il profilo psicologico e comportamentale di Claudio Carlomagno. Le recenti rivelazioni emerse durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto? hanno gettato una luce sinistra sulle modalità con cui l'uomo gestiva i propri rapporti, non solo quelli affettivi ma anche quelli professionali. Attraverso la diffusione di messaggi audio agghiaccianti, emerge un quadro di violenza verbale sistematica e di totale incapacità di gestire il rifiuto o i contrasti economici.

