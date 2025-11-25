Co-conduttrici Sanremo 2026 Carlo Conti chiama il personaggio dell’anno Da Mediaset

Un anno fa sul palco dell’Ariston si era consumato uno degli incontri televisivi più riusciti della storia recente del Festival: Gerry Scotti, chiamato da Carlo Conti come ospite speciale, si era rivelato una spalla impeccabile. Il pubblico lo aveva accolto con entusiasmo, e quella combinazione di allegria, misura e professionalità aveva trasformato la loro serata in uno dei momenti più apprezzati dell’intera edizione. Da allora, nell’ambiente televisivo si è continuato a parlare di quanto quel sodalizio fosse destinato a non rimanere un unicum. Oggi, a distanza di dodici mesi, Conti starebbe seriamente valutando di replicare quell’esperienza, spingendosi però oltre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

