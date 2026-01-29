Fabio Caressa commenta il momento del Milan e di Allegri. A pochi giorni dal pareggio contro la Roma di Gasperini, il giornalista di Sky Sport sottolinea come l’allenatore cerca di adattare la squadra ai vari momenti e avversari. Le idee di Allegri sono chiare: cambiare modulo e approccio per rispondere alle sfide del campionato.

"Mike Maignan ha parato l'impossibile contro la Roma. Sul Milan si è aperto ancora un dibattito, come sempre quando si parla di Allegri: allegriani, non allegriani, ma ciò non mi interessa. Ho sentito delle analisi in cui si cerca di dire che non è vero che il Milan è cinico perché il Milan ha uno dei miglior attacchi del campionato, ed è vero, ha uno dei rapporti tra occasioni create e segnate migliore ed è vero, il numero di occasioni segnate migliore ed è vero, però poi le partite bisogna guardarle e guardandole ci si accorge di alcune cose". "I numeri in campionato sono numeri medi, esprimono una tendenza che va letta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa: “Milan, Allegri cerca di adattare la sua squadra ai momenti e all’avversario”

Fabio Caressa analizza il Milan di Allegri, evidenziando come la squadra si adatti e si modelli in base all'avversario.

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa.

