Milan col tridente? Fullkrug | In alcuni momenti sì Allegri sa adattarsi ai giocatori per vincere
Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ha commentato il ruolo del Milan e l’uso del tridente, affermando che in alcune occasioni si può vedere questa formazione. Ha inoltre sottolineato come l’allenatore Allegri sia in grado di adattare le strategie alle caratteristiche dei giocatori per ottenere i risultati migliori.
Nella giornata di oggi Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Massimiliano Allegri e su una possibilità tattica in vista delle prossime partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri: “Leao non sta benissimo! Perché ho tolto Fofana, Fullkrug, il tridente e il rientro di Nkunku…”; Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99'; Thrilling a San Siro, il Genoa sfiora il colpaccio: Milan graziato al 99’. Finisce 1-1; Genoa, così fa male: Stanciu calcia alle stelle un rigore al 99', è 1-1 contro il Milan.
