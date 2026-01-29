Carboni Parma è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione

Il Parma ha reso ufficiale l’arrivo di Franco Ezequiel Carboni dall’Inter. Dopo settimane di trattative, i ducali hanno annunciato l’accordo con il club nerazzurro: il difensore argentino arriva in prestito con diritto di opzione. La firma è stata fatta, e ora Carboni si prepara a vestire la maglia gialloblù per la nuova stagione.

Approfondimenti su Carboni Parma

Il Parma ha annunciato ufficialmente il ritorno di Hans Nicolussi Caviglia.

Ultime notizie su Carboni Parma

