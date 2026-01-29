Nicolussi Caviglia Parma adesso è ufficiale | il comunicato dei crociati con tutti i dettagli

Il Parma ha annunciato ufficialmente il ritorno di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, che era al Venezia, torna in maglia crociata dopo le trattative concluse e il comunicato ufficiale pubblicato. La società conferma così l’accordo e il trasferimento, che era molto atteso dai tifosi.

