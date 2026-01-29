Carambola tra auto sulla statale | tre veicoli coinvolti un ferito

Questa sera a Carovigno tre auto si sono scontrate sulla statale 379. L'incidente è avvenuto intorno alle 19, sotto la pioggia battente e con l’asfalto viscido. Tre veicoli sono rimasti coinvolti e una persona è rimasta ferita. La strada è stata temporaneamente bloccata mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

CAROVIGNO - Asfalto viscido, pioggia battente e visibilità ridotta. È lo scenario che intorno alle 19 di questa sera (29 gennaio 2025) ha fatto da sfondo a un tamponamento a catena sulla strada statale 379. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per Carovigno, in direzione.

