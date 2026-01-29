Capire male i testi delle canzoni
Molti ascoltano le canzoni e fraintendono le parole, spesso per scherzo o per effetto comico. Si chiama “mondegreen” ed è un fenomeno linguistico in cui le persone interpretano erroneamente i testi, creando versi diversi da quelli originali. Un modo divertente, ma anche curioso, di sbagliare le parole che capita a molti ascoltatori.
In Italia ci sono persone che l’8 gennaio si fanno gli auguri in chat e sui social per celebrare uno dei più longevi meme di Internet: l’“Ascanio day”. C’entra la popolarità straordinaria e prolungata di un video caricato su YouTube nel 2008 da un utente italiano. Era il video di una canzone iraniana degli anni Ottanta, in lingua farsi, a cui lui però aveva aggiunto dei sottotitoli perché sembrasse cantata in italiano. «Hey, lascia entrare Ascanio, dall’8 di gennaio» erano le prime due strofe: senza senso, come tutto il resto della canzone “italianizzata”. Mettere insieme parole italiane che abbiano un suono simile a quello delle parole di una canzone in un’altra lingua è una tecnica con effetti comici noti e ampiamente collaudata. 🔗 Leggi su Ilpost.it
