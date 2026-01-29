capire male i testi delle canzoni

Molti ascoltano le canzoni e fraintendono le parole, spesso per scherzo o per effetto comico. Si chiama “mondegreen” ed è un fenomeno linguistico in cui le persone interpretano erroneamente i testi, creando versi diversi da quelli originali. Un modo divertente, ma anche curioso, di sbagliare le parole che capita a molti ascoltatori.

In Italia ci sono persone che l’8 gennaio si fanno gli auguri in chat e sui social per celebrare uno dei più longevi meme di Internet: l’“Ascanio day”. C’entra la popolarità straordinaria e prolungata di un video caricato su YouTube nel 2008 da un utente italiano. Era il video di una canzone iraniana degli anni Ottanta, in lingua farsi, a cui lui però aveva aggiunto dei sottotitoli perché sembrasse cantata in italiano. «Hey, lascia entrare Ascanio, dall’8 di gennaio» erano le prime due strofe: senza senso, come tutto il resto della canzone “italianizzata”. Mettere insieme parole italiane che abbiano un suono simile a quello delle parole di una canzone in un’altra lingua è una tecnica con effetti comici noti e ampiamente collaudata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il Premio Lunezia per Sanremo si focalizza sull'aspetto letterario delle canzoni in gara, valorizzando la qualità dei testi.

Il vasto repertorio di Fabrizio De André rappresenta un patrimonio culturale che trascende il tempo e le generazioni.

