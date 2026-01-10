L’amico ritrovato Dal libro al palcoscenico

A leggerlo da ragazzo ti colpisce come un pugno. Così raffinata la scrittura di Fred Uhlman, così precisa (quanto struggente) nel descrivere un’amicizia vera, complessa, alle prese con le pagine più buie della Storia. Non un caso che il breve romanzo sia diventato un classico del secondo Novecento. Ma a teatro? Certo incuriosisce. Anche perché a trasferire sul palco “ L’amico ritrovato “ è Ciro Masella, fra i talenti più belli della sua generazione. Qui da solo a firmare traduzione, adattamento e regia. Oltre che chiaramente a ritagliarsi uno dei due ruoli in scena, affiancato da Filippo Lai. Loro i protagonisti di un lavoro che, dal 13 al 18 gennaio, arriva all’ Elfo Puccini, in Sala Fassbinder. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

