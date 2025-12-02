Al Fermi nasce la piccola Accademia del Balsamico | consegnati i camici bianchi ai futuri chimici

Una tradizione secolare che incontra i laboratori di una scuola tecnica: è il percorso che stanno vivendo oltre 70 studenti delle classi terze dell’Istituto Fermi di Modena, impegnati nel triennio di specializzazione in chimica e materiali. Nei giorni scorsi hanno ricevuto il loro primo camice. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

