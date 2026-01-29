Camera | Verducci ' ' remigrazione' parola agghiacciante di stampo nazista'

La vicepresidente della Camera, Verducci, ha definito “agghiacciante” la parola “remigrazione”. Durante un intervento in Aula, ha chiesto di eliminarla dal linguaggio politico, spiegando che richiama una deportazione su base razziale e ha un passato oscuro legato al nazismo. La parole ha scatenato diverse reazioni tra i politici, alcuni chiedendo più attenzione al rispetto della storia.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La parola 'remigrazione' va bandita dal linguaggio della politica. È una parola che racchiude il concetto di una deportazione su base razziale. È di per sé stessa una parola che istiga all'odio. Una parola di stampo nazista che non può esistere nel lessico politico perché contraddice tutti i cardini della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Tutte le forze politiche facciano un patto per bandire questa parola, che è un abominio che ricorda le pagine più buie ed agghiaccianti del secolo scorso". Così il Senatore del Pd Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Antidiscriminazioni, a proposito del convegno sulla 'remigrazione' domani alla Camera.

