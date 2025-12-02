Occupazione in crescita e disoccupazione in calo | i dati ISTAT di ottobre 2025

Analisi dettagliata su occupati, disoccupati e inattivi in Italia su dati Istat relativi ad ottobre 2025. L’andamento del mercato del lavoro a ottobre 2025. Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat relativi all’occupazione, disoccupazione e inattività nel mese di ottobre 2025 il mercato del lavoro italiano mostra segnali positivi: cresce il numero degli occupati, diminuiscono i disoccupati e si registra una sostanziale stabilità tra gli inattivi. Ricordiamo che i dati descritti sono provvisori Occupati: crescita diffusa, ma non per tutte le fasce d’età. Gli occupati aumentano dello 0,3% rispetto a settembre (+75mila unità), raggiungendo quota 24 milioni 208mila. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

