Occupazione in crescita e disoccupazione in calo | i dati ISTAT di ottobre 2025
Analisi dettagliata su occupati, disoccupati e inattivi in Italia su dati Istat relativi ad ottobre 2025. L’andamento del mercato del lavoro a ottobre 2025. Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat relativi all’occupazione, disoccupazione e inattività nel mese di ottobre 2025 il mercato del lavoro italiano mostra segnali positivi: cresce il numero degli occupati, diminuiscono i disoccupati e si registra una sostanziale stabilità tra gli inattivi. Ricordiamo che i dati descritti sono provvisori Occupati: crescita diffusa, ma non per tutte le fasce d’età. Gli occupati aumentano dello 0,3% rispetto a settembre (+75mila unità), raggiungendo quota 24 milioni 208mila. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Crescita, export e occupazione in ripresa, ma tra Torino e il resto della regione emergono fragilità strutturali che Unioncamere non scioglie del tutto. - facebook.com Vai su Facebook
Le condizioni in cui versa il Paese peggiorano di giorno in giorno: la crescita è allo “zero virgola”, ormai prossima alla recessione; il processo di deindustrializzazione prosegue ormai da tre anni; l’occupazione cresce solo per gli over 50, mentre si contrae ed è Vai su X
Lavoro, Istat: ad ottobre +75mila occupati, su anno +224mila. Disoccupazione al 6% - Secondo le nuove stime Istat, a ottobre si registra un aumento degli occupati del +0,3%, pari ... Lo riporta ildiariodellavoro.it
A ottobre occupati in crescita, il tasso di disoccupazione cala al 6%. I dati Istat - A ottobre 2025 il numero di occupati, pari a 24 milioni 208 mila, è in crescita rispetto al mese precedente. italpress.com scrive
Istat: a ottobre +75mila occupati rispetto a settembre. Tasso di disoccupazione cala al 6% - A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Scrive msn.com
Istat, il tasso di disoccupazione a ottobre cala al 6%. Il numero occupati sale dello 0,9% in un anno - A ottobre si registra un aumento di 75mila occupati (+0,3%) su base mensile, che coinvolge i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d'età ... Si legge su msn.com
Istat, a ottobre tasso di disoccupazione scende al 6% - A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi. Come scrive teleborsa.it
Disoccupazione: la Naspi vola (+6,5%), agricola in calo (-2,3%) - Diverso l’andamento della disoccupazione agricola, che nel 2024 ha coinvolto 512. Si legge su altarimini.it