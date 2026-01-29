La Roma lavora senza sosta per trovare un nuovo esterno di centrocampo. La società cerca ancora il giocatore giusto, mentre Sauer sembra prendere quota nella corsa alla fascia. La squadra ha fretta di chiudere l’affare prima della fine del mercato invernale.

La Roma continua la sua caccia a un nuovo esterno di centrocampo, la società giallorossa, fin dall’inizio della sessione di mercato invernale, è alla ricerca del profilo giusto per soddisfare le richieste del tecnico Gasperini. La partenza di Bailey ha aumentato la necessità di un investimento in quella zona del campo: infatti, nonostante non abbia mai convinto e abbia offerto prestazioni poco incisive, l’addio dell’esterno giamaicano ha lasciato la rosa ancora più scoperta sulle fasce. In questi ultimi giorni di mercato, Massara dovrà quindi individuare il rinforzo adatto per continuare a competere per i primi posti della classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rebus fascia: Sauer in risalita

Approfondimenti su Calciomercato Roma

Le ultime novità del calciomercato di oggi, 22 gennaio 2026, aggiornate in tempo reale, riguardano le principali squadre di Serie A.

A Roma, la situazione sulla fascia sinistra rimane un punto di attenzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CALCIOMERCATO ROMA: Zirkzee in ARRIVO! + Celik bloccato!

Ultime notizie su Calciomercato Roma

Argomenti discussi: Tsimikas fuori dal progetto, rebus Angelino: Roma, ora la priorità è sulla fascia sinistra; Calciomercato Roma: pronta un’offerta di 15 milioni al Tolosa per Methalie, i francesi ne chiedono 25; Roma, rebus a sinistra: il Liverpool rivuole Tsimikas, Massara prepara il jolly Methalie.

Calciomercato Roma: contatti con l'Atalanta per l'attaccoLa Roma continua a cercare sul mercato un esterno di fascia sinistra. I giallorossi cercano un calciatore capace di saltare l'uomo. fantacalcio.it

Roma, non solo Ruggeri: spinta anche Carrasco per la fasciaCarrasco alla Roma – Sono ore altamente movimentate sul fronte calciomercato per la Roma di Gian Piero Gasperini, a caccia di un rinforzo sugli esterni per rinforzare la rosa e avere più scelte sulle ... fantamaster.it

Calciomercato Roma, Wolfe nel mirino La Roma ha presentato un’offerta da 8 milioni di euro al Wolverhampton per David Wolfe, incassando però un primo no dal club inglese, che al momento non intende cedere il laterale norvegese. La situazione resta co facebook

Prima offerta della #Roma per #Wolfe: la situazione #ASRoma #Calciomercato x.com