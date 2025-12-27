Calciomercato Inter Repubblica svela il piano | Si lavora per giugno idee chiare tra porta e fascia destra
Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra pianifica già il futuro. Dalla porta alla fascia destra, passando per i movimenti a centrocampo. L’Inter sarà davvero protagonista nel mercato di gennaio? La sensazione, secondo quanto riportato da La Repubblica, è che le principali decisioni siano rimandate all’estate. L’infortunio di Denzel Dumfries, fermo fino a marzo, impone riflessioni sull’eventuale arrivo di un esterno destro, ma senza accelerazioni forzate. La priorità, in casa nerazzurra, è pianificare con lucidità i prossimi mesi. Lo sguardo si sposta soprattutto sulla porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
